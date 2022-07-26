اجتماع موسع للحكومة العراقية لبحث استقطاب كادر تدريب أجنبي للمنتخب ودعم خليجي 25

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، عقد اجتماع موسع، يوم الخميس المقبل، لبحث امكانية استقطاب كادر اجنبي لقيادة المنتخب العراقي لكرة القدم وآليات استضافة خليجي 25 في البصرة.

وقالت وزارة الشباب والرياضة العراقية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء ناقش في جلسته الاعتيادية اليوم، آليات دعم استضافة خليجي 25 في البصرة وتهيئة السبل الكفيلة لإنجاحها لتكون بوابةً واسعةً لعودة العراق لاستضافة البطولات الكبيرة عربياً وقارياً ودولياً.

ونقل البيان، عن وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال قوله: إن رئيس الوزراء وجه في الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، اليوم، الوزارات كافة بالتعاون والتنسيق لتهيئة السبل الكفيلة لإنجاح خليجي 25 في البصرة، وتذليل جميع الصعوبات أمام هذه الاستضافة لتكون بطولةً إستثنائيةً وإظهارها بأبهى صورة.

وأكد درجال حرص الحكومة على إكمال كل ما يتعلق بهذه البطولة، فضلاً عن الشغف الكبير لجمهورنا وترقبهم موعد إقامتها، لتكون الثانية التي ينظمها العراق بعد أن أقيمت الأولى في بغداد عام 1979.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيعقد الخميس المقبل (28 تموز 2022) إجتماعاً موسعاً لمناقشة الأمور اللوجستية والتخصيصات المالية الخاصة بالبطولة، واستقطاب ملاك تدريبي أجنبي لقيادة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة.

واختتم درجال حديثه قائلاً: أتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، والسادة الوزراء، لدعمهم المستمر للرياضة العراقية عمومًا، والمنتخبات الوطنية بالأخص، وسعيهم الحثيث والمخلص لإنجاح بطولة خليجي 25، واحتضان الأشقاء في البصرة، والمرحلة المقبلة ستكون الأهم والأكثر جهداً كونها تتطلب سعينا جميعاً لتوفير الأجواء الأفضل للبطولة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء شكل، في وقت سابق، لجنةً عليا برئاسة مصطفى الكاظمي، ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال نائبًا له وعضوية عدد من الوزراء، فضلاً عن محافظ البصرة وأغلب الجهات الحكومية الساندة في المحافظة، لدعم وتهيئة متطلبات إستضافة خليجي 25.