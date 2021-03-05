اجتماع مطول لإدارة نفط ميسان يتمخض عنه 6 قرارات

شفق نيوز/ عقدت الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان، اليوم الجمعة، اجتماعاً مطولاً حول وضع الفريق الكروي والنتائج المتذبذبة.

ووافقت الإدارة خلال الاجتماع بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "استقالة مدرب الفريق رزاق فرحان ومساعده جبار هاشم وتقديم الشكر لهما لما قدماه من جهد كبير مع الفريق".

وقررت الإدارة أيضا "خصم 20% من قيمة الدفعة الاخيرة لعقود اللاعبين".

كما أعلنت الإدارة "تسمية الكابتن عدي اسماعيل مدرباً جديداً لفرسان المملكة لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، وتجديد الثقة بالملاك التدريبي المساعد الكابتن مزهر رحيم و الكابتن سلمان عبد الحسن والكابتن احمد عبد الرضا عصملي مدربا للحراس".

وقررت "تشكيل لجنة فنية مختصة تمتلك الخبرة الكبيرة تتألف من (عباس عبد عيسى رئيساً ٫ وعضوية كل من حامد كريم ، مثنى ليث حاتم ، عباس سعدون كاطع ، ضياء سالم حافظ والكابتن صالح سلطان)".