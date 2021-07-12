اجتماع مرتقب لحسم متعلقات إعداد المنتخب العراقي

شفق نيوز / أكد عضو الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، أسعد لازم، يوم الاثنين، أن الاتحاد لم يصدر أي قرار يخص المنتخب إلى الآن كما لم يعلن عن إقامة معسكر تدريبي في كرواتيا وخوض ثلاث مواجهات ودية خلال المعسكر.

وقال لازم، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة التطبيعية لم تجتمع لحد الآن ولم تعط أي قرار"، داعياً وسائل الإعلام بالتأنِ في نشر هكذا تصريحات دون أن تصدر من التطبيعيه .

وأضاف أن "الاتحاد لحد الان لم يجتمع مع اللجنة الفنية لمناقشتها بشأن تسمية المدرب وتحديد خارطة طريق إعداد المنتخب استعدادا للتصفيات الحاسمة لبطولة آسيا".

ولفت لازم، إلى أن "الاتحاد سيحدد موعداً قريباً جداً للاجتماع الحاسم بغية دراسة تسمية المدرب وإعداد المنتخب خلال المدة المتبقية قبل الدخول بالمنافسات الآسيوية".

وكانت وسائل إعلام رسمية، نشرت في وقت سابق، أن التطبيعية اتفقت مع الجانب الكرواتي لإقامة معسكر تدريبي هناك، يتخلله ثلاث مواجهات ودية استعدادا للتصفيات الآسيوية المقبلة.