اجتماع مرتقب بين درجال وأندية عراقية لحل موضوع "خطير" يهدد مصير الدوري

شفق نيوز/ أعلن امين سر نادي الطلبة وصفي الكناني، يوم الأربعاء، أن الاتحاد دعا الاندية التي عليها ديون الى اجتماع اليوم او غد لحل موقفها الخطير.

وقال الكناني لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع سيكون مع وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد عدنان درجال لحل هذا الموضوع المهم والخطير الذي يهدد مصير الاندية الممتازة وتواصلها بالدوري".

واكد بان "هذا الموضوع معقد وصعب حله لان الاندية لا تمتلك المال وانه لا يحل الا بتدخل الحكومة لان المبالغ كبيرة جدا واعلى من قابليات الاندية بكثير".

وتابع الكناني، "اننا في نادي الطلبة ورثنا اخطاء ممن سبقونا والإدارة المؤقتة ليس لها ذنب"، مبينا اننا "ورثنا اخطاء كارثية والمشكلة النادي هو من سيكون الضحية ولابد من معالجة الموضوع بأسرع وقت قبل انتهاء المدة التي أمهلنا بها الاتحاد الاسيوي وهو نهاية الشهر المقبل".

يذكر ان 16 ناديا ممتازا اضافة الى ناد من الدرجة الاولى وهو الكوفة لم يسددوا مستحقات لاعبين ومدربين مما دعا لتقديمهم شكوى للاتحاد الاسيوي بغية تسلم مستحقاتهم المالية .