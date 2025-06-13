اجتماع لوكيل نيكو ويليامز مع إدارة برشلونة ويامال يثير التكهنات بصورة

شفق نيوز/ كشف الصحفي الإسباني وخبير الانتقالات في كرة القدم، فابريزو رومانو، يوم الجمعة، عن عقد اجتماع بين وكيل اللاعب الإسباني نيكو ويليامز، ومدير برشلونة الكروي ديكو.

وبحسب رومانو الذي نشر صورة لويليامز لاعب أتلتيكو بلباو، على صفحته في الانستغرام، وعلق عليها: اجتمع وكيل اللاعب نيكو ويليامز، مع مدير برشلونة نيكو، اليوم، بعد اجتماعين مع إدارة بايرن ميونيخ.

لكن ما أثار التكهنات حول مصير اللاعب، هو نجم برشلونة المتألق لامين يامال، حيث قام بنشر صورة، بعد اجتماع النادي، تجمعه مع ويليامز في منتخب إسبانيا، وهم يحتضنان بعد.

من الجدير بالذكر أن يامال وويليامز تجمعهما صداقة متينة في منتخب إسبانيا ولطالما دار الحديث عن اللعب سوية في ناد واحد.

يشار إلى أن إدارة برشلونة حاولت أن تضم ويليامز في الميركاتو الصيفي للموسم الماضي، إلا أن اللاعب الشاب تردد خوفاً من عدم قدرة البلوغرانا على تسجيله لدى الاتحاد الإسباني، بسبب مشاكلهم المالية.