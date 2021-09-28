اجتماع لاتحاد الكرة العراقي برئاسة درجال لحسم "ازدواجية المناصب"

شفق نيوز/ كشف عضو في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن عزم الاتحاد حسم موضوع "ازدواجية المناصب" في اجتماعه الدوري الذي سيعقد غداً.

وقال رحيم لفتة لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة ادارة الاتحاد ستعقد يوم غد، اجتماعها الدوري لطرح عدة امور للنقاش اهمها موضوع ازدواجية المناصب"، مؤكداً أن "الاجتماع المقبل سيحسم هذا الموضوع".

وبين أن "الاجتماع سيلزم الاعضاء الذين يجمعون بين منصبين رياضيين على الاستقالة من احداها"، مشدداً أن "الموضوع لايحتمل الاجتهاد، ولابد ان يستقيل العضو الذي يمتلك منصبين خلال المدة المقررة".

واوضح اننا كهيأة ادارية سبق وان صادقنا على النظام الاساسي في اجتماع الهيأة العامة الذي عقد في الرابع من نيسان الماضي وحتى لايحدث اجتهاد لابد ان يستقيل العضو الذي بمنصبين.

ويؤكد وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد عدنان درجال، عدم شموله بالجمع بين منصبين رياضيين، موضحاً في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، أن منصبه كوزير هو "وظيفة بالدولة" وليس منصباً رياضياً في نادٍ او اتحاد.