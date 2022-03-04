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اجتماع قريب بشأن "الهدية" السعودية للعراق ودرجال يتحدث عن "تعاون جيد"

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-04T07:57:09+0000
اجتماع قريب بشأن "الهدية" السعودية للعراق ودرجال يتحدث عن "تعاون جيد"

شفق نيوز/ اعلن وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال، يوم الجمعة، عن اجتماع قريب بين الجانبين العراقي والسعودي لمناقشة موضوع الملعب المهداة من الحكومة السعودية.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، إن "الجانب السعودي ابدى تعاوناً جيدا بشأن الموضوع"، مبينا أن "اجتماعاً قريباً سيعقد للمجلس التنسيقي العراقي - السعودي لبحث موضوع الملعب، وقد تم الاتفاق على اجتماع لحسم موضوع الملعب".

واضاف انه "تم الاتفاق خلال زيارته الاخيرة للسعودية مع الجانب السعودي لزيارة وفد متكامل الى العراق"، موضحاً أن "اتفاقاً جرى بينه وبين وزير تجارة رئيس الجانب السعودي في المجلس التنسيقي العراقي السعودي في الرياض ماجد القصبي".

ولفت درجال الى، "الاتفاق لزيارة وفد فني سعودي الى العراق والاتفاق لتحديد الموقع النهائي"، مؤكداً بانه "لمس في الاجتماع الاخير الحرص من الجانب السعودي للبدء بالمشروع وحسب توجيهات الحكومة السعودية لحسم هذا الملف باسرع وقت".

واشار الوزير العراقي الى "الاعتراض فقط على الموقع وعلى التربة في بسماية"، مضيفا، "من ناحيتنا نحن مستعدون للتعاون بما يراه الجانب السعودي الانسب للارضية وقد شكلنا من جانبنا لجنة من وزارتي التخطيط والشباب والرياضة "المكتب هندسي" لدراسة التربة للوصول الى حل والبدء بالمشروع".

وكان درجال فند، يوم السبت (26 شباط الماضي)، اعاقة تنفيذ المدينة السعودية الرياضية المهداة للعراق.

يشار الى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز اهدى الجماهير العراقية ملعباً لكرة القدم مع مدينة رياضية متكاملة مطلع شهر آذار من عام 2018، تقديراً للعلاقة بين البلدين، بعد نجاح المباراة الودية بين المنتخبين السعودي والعراقي التي أقيمت في 28 شباط 2018 على ملعب البصرة الدولي ضمن مساعي رفع كامل الحظر عن الملاعب العراقية.

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