اجتماع في البصرة تحضيراً لاستضافة تصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ عقدت اللجنة التحضيرية لاستضافة تصفيات كأس العالم لكرة القدم، يوم الأحد، أول اجتماع في محافظة البصرة لتهيئة الاستعدادات والتحضيرات لاستقبال المجموعة التي ضم المنتخب العراقي وتنظيم المباريات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة حسام حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة شكلت هذه اللجنة استناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومتابعة وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، لتهيئة متطلبات نجاح العراق في استضافة مباريات مجموعته في التصفيات الحاسمة لبطولة كأس العالم 2026".

وأشار إلى "ضرورة تظافر جهود جميع الجهات المعنية التي سبق وأن تكللت بنجاح بطولة خليجي 25 واستضافة التصفيات التمهيدية لمنتخبنا الوطني في البطولة".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على ضرورة التنسيق بين الوزارة والاتحاد العراقي لكرة القدم والمحافظة والجهات الأمنية فيها لضمان كل ما من شأنه تسهيل انسيابية دخول الجمهور إلى الملعب، وتنظيم الدخول إلى مقصورة كبار الضيوف، والحد من تواجد الحمايات ودخول الأشخاص غير المخولين بما ينسجم وتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم وتطبيق المعايير الدولية".