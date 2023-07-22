اجتماع عراقي "مهم" لمناقشة مستقبل الكرة والاستحقاقات المقبلة

شفق نيوز / يعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، اجتماعاً دورياً وصف بـ"المهم"، لمناقشة جملة من الجوانب التي تخص مستقبل الكرة العراقية، ولا سيما بعد انتهاء الدوري الممتاز.

وأوضح عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أهم المحاور التي ستتم مناقشتها، ومن بينها استحقاقا المنتخب الوطني الأول وبطولاته الودية والرسمية المقبلة، والمنتخب الأولمبي وإعداده للتصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وأضاف الزاملي، أن الاتحاد سيناقش أيضاً محورا مهما، وهو "التنظيم والإعداد والتهيئة لإقامة بطولة دوري المحترفين الموسم المقبل، ومسابقات الدوري الممتاز والأولى وباقي الدرجات".

وذكر أن "من المحاور المهمة التي ستتم مناقشتها أيضاً آلية عمل (لاليغا) الإسباني للمرحلة المقبلة، وكيفية وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاقها"، مشيراً إلى عقد جلسة على هامش الاجتماع، مع مدربي المنتخبين الوطني خيسوس كاساس، والأولمبي راضي شنيشل، لوضع خطة عمل مشتركة تخدم المنتخبين خلال المدة المقبلة، وتهيئة متطلباتهما كافة قبل البدء في مرحلة الإعداد".