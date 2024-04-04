نفط البصرة يحرق أوراق مدرب نظيره الميساني ويدفعه إلى الاستقالة

شفق نيوز/ قدّم مدرب نادي نفط ميسان لكرة القدم، محمد علي كريم، يوم الخميس، استقالته، بعد خسارة الفريق أمام نادي نفط البصرة في دوري نجوم العراق.

وتغلب نادي نفط البصرة، بوقت سابق من اليوم، على مضيفه نفط ميسان بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 21 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقال عضو المكتب الإعلامي لنفط ميسان، مهند اللامي لوكالة شفق نيوز، إن استقالة محمد علي كريم، جاءت عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، مبيناً أن "الإدارة تحترم رغبته في حال أصر على الاستقالة وتتمنى له التوفيق".

وأضاف اللامي، أن "الإدارة تفاجأت بالقرار الذي اتخذه المدرب، لكنها لا تقف في طريقه في حال إصراره"، موضحاً أن "الإدارة في اجتماع إلكتروني على كروب النادي، وستتخذ قراراً عاجلاً وتضع احتمالات لمدربين مقبلين لقيادة الفريق".

وقدم محمد علي كريم، اعتذاره بصفحته الشخصية على فيسبوك، وقال: "أعتذر بصدق وبكل امتنان عن عدم تمكّني من استكمال المشوار مع فريق نفط ميسان، وذلك بسبب ظروف شخصية خاصة، أود أن أقدم شكري وامتناني العميق للهيئة الإدارية على دعمهم وثقتهم وتفهمهم خلال هذه الفترة".

وأضاف: "أود أن أقدم الشكر الجزيل لجماهير النادي على وقوفهم المستمر ودعمهم الذي لم ينقطع، آمل أن تتفهموا الظروف الخاصة التي واجهتني، وأتمنى للفريق كل التوفيق في المستقبل".