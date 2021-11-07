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اجتماع طارئ لإدارة نادي الديوانية يخرج بمقررات لإنهاء الاضراب

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-07T16:51:54+0000
اجتماع طارئ لإدارة نادي الديوانية يخرج بمقررات لإنهاء الاضراب

شفق نيوز / عقدت الهيئة الإدارية لنادي الديوانية، يوم الأحد، اجتماعاً طارئاً مع لاعبي الفريق، وخرج بمقررات عدة.

ومن بين أهم القرارات التي خرج بها المجتمعون، إنهاء الاضراب وعودة جميع اللاعبين للتدريبات اليومية بعد تفهم الإدارة لمطالبات اللاعبين لمستحقاتهم المالية، وهي لم تتوقف دقيقة واحدة في السعي لتأمين الرواتب.

وبحسب بيان لإدارة الديوانية، ورد لوكالة شفق نيوز، قرر الجميع "الوقوف وقفة الرجال في هذا الظرف العصيب احترامًا للشعار والجماهير العاشقة".

وأكد اللاعبون، وفقاً للبيان، أن "مواجهة نفط الوسط، بعد غدٍ الثلاثاء، ستكون فرصة لتحقيق الفوز ومصالحة جماهير الديوانية، التي كانت وما زالت الداعم الحقيقي لهم" .

كما وقررت الإدارة، "فتح أبواب النادي، للمستثمرين ورجال الأعمال داخل المحافظة وخارجها الراغبين في دعم النادي واستثمار منشآته الرياضية".

وجددت الإدارة، مطالبة وزارة الشباب والرياضة، ومحافظ الديوانية زهير الشعلان، بـ"مد يد المساعدة العاجلة والملحة، وانتشال النادي من الأزمة المالية التي تعصف به".

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