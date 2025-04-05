اجتماع دون نتائج.. عضو باتحاد كرة القدم: غير راضٍ عن نفسي

شفق نيوز/ عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، اجتماعاً مغلقا لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل الكرة العراقية، وفي مقدمتها تسمية المدرب الجديد للمنتخب الوطني، فيما أكد عضو فيه عدم التوصل لأي اتفاق.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع بدأ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وشهد مناقشات حادة بين الحضور في ملفات مهمة تخص المرحلة المقبلة لمنتخب العراق، ومدربه الجديد لقيادة المباراتين الحاسمتين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم".

من جانبه، بين عضو الاتحاد كوفند عبد الخالق، في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، "لم نتوصل لحد الان لأي اتفاق".

وأضاف "أنا غير راض عن نفسي في عملي بالاتحاد منذ أن بدأت العمل فيه وحتى الآن".

وامتنع عبد الخالق، عن أي تصريح يخص المنتخب، مؤكدا أن "ذلك من واجبات لجنة المنتخبات، والاجتماع لم يناقش لحد الان موضوع تسمية المدرب"، مبينا أن "عقدي المؤتمر لأمر خاص بي، ولم تحدث أي مشاحنات أو شجار داخل الاجتماع بين الأعضاء".

يُذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم كان قد قرر في وقت سابق إنهاء عقد المدرب الإسباني كاساس، على خلفية تراجع نتائج المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

هذا وخسر المنتخب العراقي أمام نظيره الفلسطيني بنتيجة 1-2، في اللقاء الذي جمعهما الشهر الماضي، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.