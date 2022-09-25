سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اجتماع استثنائي للجمعية العامة للاولمبية غداً.. تأسيس مركز تحكيمي ولجنة لـ"أخلاقيات الرياضة"

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-25T07:54:55+0000
اجتماع استثنائي للجمعية العامة للاولمبية غداً.. تأسيس مركز تحكيمي ولجنة لـ"أخلاقيات الرياضة"

شفق نيوز/ يشهد مقر اللجنة الاولمبية العراقية اجتماعاً استثنائياً مهماً لاعضاء الجمعية العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية يوم غد الاثنين برئاسة رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي وحضور أعضاء الجمعية العمومية.

وقال الأمين العام للجنة الاولمبية هيثم عبد الحميد لوكالة شفق نيوز؛ إن "الاجتماع سيشهد حضور أعضاء الجمعية العامة من رؤساء الاتحادات المركزية او من ينوب عنهم وسيكون الاجتماع استثنائيا ومفصلياً يشمل جوانب مهمة تخص الرياضة في العراق".

وأضاف عبد الحميد؛ أن "خلال اجتماع يوم غد ستطرح نقاط مهمة في محضر خاص تم تهيئتها من قبل اللجنة الاولمبية أبرزها، الشروع بتأسيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي، ولجنة أخلاقيات الرياضة التي تستحدث لأول مرة ويبدأ العمل بها في العراق".

واوضح ان "رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي دعا لانعقاد اجتماع الجمعية العامة للجنة الأولمبية بمقر اللجنة الأولمبية بشارع فلسطين في العاصمة بغداد، إستناداً للصلاحيات التي يخولها النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2020 المعدّل لرئيس اللجنة الأولمبية".

related

رعد حمودي يحذر من "هزات" تطيح برياضة العراق: لست متمسكا بالمنصب

Date: 2020-12-10 10:47:43
رعد حمودي يحذر من "هزات" تطيح برياضة العراق: لست متمسكا بالمنصب

حمودي يقاضي عبد الاله وأنصاره بعد محاولتهم "اقتحام" مبنى الأولمبية العراقية

Date: 2020-11-29 14:50:46
حمودي يقاضي عبد الاله وأنصاره بعد محاولتهم "اقتحام" مبنى الأولمبية العراقية

رياضية عراقية "تهلهل" فرحاً بخسارة رعد حمودي في انتخابات اللجنة الاولمبية

Date: 2020-11-14 15:55:59
رياضية عراقية "تهلهل" فرحاً بخسارة رعد حمودي في انتخابات اللجنة الاولمبية

برعاية برلمانية وحكومية.. اجتماع "لم الشمل" بين رعد حمودي وسرمد عبد الإله مساء اليوم

Date: 2020-12-01 11:53:05
برعاية برلمانية وحكومية.. اجتماع "لم الشمل" بين رعد حمودي وسرمد عبد الإله مساء اليوم

العراق يتطلع لتوقيع اتفاقية تعاون رياضي مع الصين

Date: 2021-06-10 13:30:42
العراق يتطلع لتوقيع اتفاقية تعاون رياضي مع الصين

غدا.. الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية تصادق على ميزانية 2022

Date: 2022-03-22 10:50:38
غدا.. الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية تصادق على ميزانية 2022

حسابات الأولمبية العراقية تعاني فقدان الأموال.. السهلاني يكشف عن ضياع 70 مليون دينار

Date: 2020-12-12 12:14:21
حسابات الأولمبية العراقية تعاني فقدان الأموال.. السهلاني يكشف عن ضياع 70 مليون دينار

الأولمبية تدعو أعضاء الجمعية العامة لإكمال إجراءات "الاجتماع الاستثنائي" نهاية الشهر

Date: 2022-09-12 17:40:02
الأولمبية تدعو أعضاء الجمعية العامة لإكمال إجراءات "الاجتماع الاستثنائي" نهاية الشهر