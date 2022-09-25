اجتماع استثنائي للجمعية العامة للاولمبية غداً.. تأسيس مركز تحكيمي ولجنة لـ"أخلاقيات الرياضة"

شفق نيوز/ يشهد مقر اللجنة الاولمبية العراقية اجتماعاً استثنائياً مهماً لاعضاء الجمعية العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية يوم غد الاثنين برئاسة رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي وحضور أعضاء الجمعية العمومية.

وقال الأمين العام للجنة الاولمبية هيثم عبد الحميد لوكالة شفق نيوز؛ إن "الاجتماع سيشهد حضور أعضاء الجمعية العامة من رؤساء الاتحادات المركزية او من ينوب عنهم وسيكون الاجتماع استثنائيا ومفصلياً يشمل جوانب مهمة تخص الرياضة في العراق".

وأضاف عبد الحميد؛ أن "خلال اجتماع يوم غد ستطرح نقاط مهمة في محضر خاص تم تهيئتها من قبل اللجنة الاولمبية أبرزها، الشروع بتأسيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي، ولجنة أخلاقيات الرياضة التي تستحدث لأول مرة ويبدأ العمل بها في العراق".

واوضح ان "رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي دعا لانعقاد اجتماع الجمعية العامة للجنة الأولمبية بمقر اللجنة الأولمبية بشارع فلسطين في العاصمة بغداد، إستناداً للصلاحيات التي يخولها النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2020 المعدّل لرئيس اللجنة الأولمبية".