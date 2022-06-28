"اثار جدلا واسعاً".. قميص نيوكاسل الجديد بالألوان الكاملة للمنتخب السعودي

شفق نيوز/ كشف فريق نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، اليوم الثلاثاء، عن قميصه الجديد، الثالث، بعد أسابيع من تسريبات تأكد صدقها في النهاية حيث ظهر مشابها لقميص المنتخب السعودي.

القميص الجديد يأتي باللونين الأبيض والأخضر، وهما اللونان التاريخيان لـ"الأخضر" السعودي، أو منتخب المملكة الذي تأهل قبل أسابيع لمونديال قطر 2022.

واعتبرت صحف إنكليزية، بينها "ديلي ميل" أن التصميم الجديد لقميص الفريق لموسم 2022-2023 مثير للجدل، وأشارت إلى انقسام مشجعي الفريق العريق بشأنه، بين من يرون أن استخدام ألوان المنتخب السعودي يعد "دليلاً واضحاً" على "غسيل" أموال رياضي، بينما اعتبره آخرون أحد أفضل القمصان الاحتياطية بتاريخ الفريق الذي تأسس عام 1892.

وكان نيوكاسل حديث عشاق كرة القدم الخريف الماضي بعد أن بات أغنى ناد في العالم بمجرد إعلان صندوق الاستثمار السعودي الاستحواذ عليه بمقتضى صفقة مدوية.

ووقتها ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن نيوكاسل يونايتد بات أغنى بمقدار 20 ضعفا مقارنة بنادي مانشستر سيتي المملوك للإمارات، والذي كان يعد الأغنى في الدوري الإنكليزي.

وسربت صور القميص الثالث تم لنيوكاسل في مايو الماضي، ونالت انتقادات فورية بسبب تشابه اللافت مع اللونين الأخضر والأبيض للمنتخب السعودي.

ووقتها دعا الكثيرون إلى "إعادة التفكير" في ذلك القميص، لكن رئيس مجلس الإدارة ياسر الرميان، وهو أيضًا محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وافق على التصميم، بحسب "ديلي ميل".

والثلاثاء، أعلن نيوكاسل رسميًا أن القميص الجديد متاح للشراء عبر الإنترنت.

وجاء في بيان للنادي: "أطلق نيوكاسل قميصه الرسمي الثالث قبل انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد 2022-2023".

وتابع: "بعد كشف النقاب عن طاقمه الأساسي الكلاسيكي بالأبيض والأسود، أطلق الفريق الطقم الثالث باللونين الأبيض والأخضر، من تصميم شركة الملابس الرياضية البريطانية المتميزة (..)".

وسرعان ما توالت تعليقات مشجعي نيوكاسل بين مؤيدين ومعارضين على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن القميص المثير للجدل.

وعبر البعض عن مخاوفهم بشأن التصميم، زاعمين أنهم "لا يستطيعون" تقبل دمج الألوان السعودية في علامة نيوكاسل التجارية.

بينما أثنى بعض المعجبين على الطقم الأبيض والأخضر، وقالوا إنهم سيشترون القميص على الفور.

وقال أحدهم: "أكره هذا، أنا مشجع كبير لنيوكاسل. لا يمكنني المشاركة في دمج السعودية في علامتنا التجارية وهويتنا".

وأضاف آخر: "الآن، بالنظر إلى حقيقة أن مشجعي نيوكاسل فخورون جدًا بتاريخهم، هل تعتقد أنهم لن يكونوا سعداء جدًا بهذا الأمر؟ كان هناك قدر من القلق من أنهم سيختارون طقمًا ثالثًا سعوديًا باللونين الأخضر والأبيض، وقد حدث ذلك. باعوا أرواحهم بالكامل".

بينما كتب آخر: "لست متأكدًا (بشأن الطقم الثالث). يبدو على ما يرام ولكن الأمر برمته..".

وكانت صحف أشارت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يمتلك أصولا تبلغ قيمتها 320 مليار جنيه إسترليني، بالإضافة لحصص في شركات بارزة منها "سوفت بانك" و "بوينغ" و "وفيسبوك" و "أوبر".

وتكلفت الصفقة 300 مليون جنيه استرليني (408 ملايين دولار)، للاستحواذ على نيوكاسل من مالكه مايك آشلي، والحصة السعودية فيه بنسبة 80 في المئة، بحسب تقديرات وسائل إعلام بريطانية.

وفي حديث سابق، قال كريستيان أولريشسن، الخبير في سياسات دول الخليج في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، لمجلة "فورين بوليسي"، "إنهم يستخدمون القوة الناعمة لكرة القدم، التي تتمتع بجاذبية عالمية، لمحاولة تغيير وجهة نظر الناس في السعودية".

ولم يفز نيوكاسل بأي لقب كبير منذ عام 1969، كما أن مالك النادي السابق لم يحظ بشعبية كبيرة خلال فترة توليه منصبه على مدى 13 عاما، هبط خلالها النادي مرتين من الدوري الممتاز.

وقد يشكل الاستثمار السعودي في النادي الشمالي قلقا للأندية الكبرى التي تنافس غالبا على لقب الدوري.