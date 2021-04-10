اثارة في دوري الطائرة الممتاز: فوزان للشرطة والبحري

شفق نيوز/ في لقائين أجريا اليوم السبت، حققا فريقا الشرطة والبحرين فوزين مثيرين ضمن منافسات الجولة الثالثة للتجمع النهائي لمباريات دوري اندية العراق للدرجة الممتازة للكرة الطائرة في قاعة الشعب للالعاب المغلقة ببغداد.

ففي قمة مباريات اليوم، حقق الشرطة فوزاً مثيراً على الجيش بثلاثة أشواط لشوطين بواقع (20-25) (25-22) (26-28) (25-17) (15-11) .

وفي لقاء مثير اخر، حقق البحري أنتصاراً صعباً على البيشمركة بثلاثة أشواط لشوطين بواقع ( 25-27) (25-20) (25-20) (22-25) (15-13).

واكد الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة؛ على ضرورة الالتزام باللائحة الفنية والتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة لجميع الفرق المشاركة.