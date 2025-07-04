اتهام نجم أرسنال بـ5 جرائم اغتصاب واعتداء جنسي في لندن

شفق نيوز - لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، يوم الجمعة، اتهام توماس بارتي، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم السابق بـ "الاغتصاب".

وذكرت الشرطة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "تم توجيه 5 تهم اغتصاب للاعب الغاني الدولي توماس بارتي وتهمة اعتداء جنسي واحدة، تتعلق بثلاث نساء، وهي جرائم أُبلغ عن وقوعها بين عامي 2021 و2022".

ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن في 5 آب/ أغسطس المقبل.

يذكر أن بارتي وقع مع أرسنال قادماً من أتليتيكو مدريد مقابل 50 مليون يورو (59 مليون دولار) في العام 2020.