اتهام مهاجم هولندا بتهريب أكثر من 1362 كيلوغرام من الكوكايين

كشفت تقارير صحفية أنه كوينسي بروميس، لاعب سبارتاك موسكو الروسي، تم اتهامه بتهريب أكثر من 1362 كيلوغرام من الكوكايين عام 2020 إلى هولندا.

ووفقا لما ذكره موقع NOS الهولندي في تقرير له، اليوم الثلاثاء، فإن المضبوطات التي حاول إدخالها اللاعب عن طريق ميناء أنتويرب تصل قيمتها إلى 75 مليون يورو عند بيعها في الشوارع في مدينة أمستردام.

وتضمنت المضبوطات 650 كتلة تزن كل منها كيلوغراما واحدا، والثانية يبلغ مجموعها 712 كيلوغراما.

وتعقد محاكمة في أمستردام يوم 5 يونيو، وربما لن يحضر لاعب سبارتاك موسكو الروسي.