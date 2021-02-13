اتهام حكم مباراة الحدود والقوة الجوية بـ"العنصرية"

شفق نيوز/ اتهم مدرب فريق نادي الحدود مظفر جبار، السبت، حكم مباراة فريقه مع القوة الجوية بإطلاق عبارات عنصرية بحق لاعب محترف أفريقي.

وقال جبار لوكالة شفق نيوز، إن "حكم مباراتنا امام القوة الجوية هيثم محمد علي وصف لاعب فريقنا المحترف جوزيف ناثانيال بـ( الاسود )".

وأضاف، أن "سبب ثورة واعتراض اللاعب جوزيف بوجه الحكم ليس بسبب منحه بطاقة صفراء بعد حالة الاحتكاك بينه وبين اللاعب همام طارق، بل لتلفظه بهذه العبارة العنصرية ليشهر بعد ذلك البطاقة الحمراء بوجه لاعبنا وطرده قبل دقائق من انتهاء الشوط الاول من اللقاء".

وأردف جبار، "يجب فتح تحقيق بخصوص ما حصل في مباراة الحدود والجوية، وعدم ترك الأمر يمر مرور الكرام"، على حد وصفه.

وكان لقاء الحدود والقوة الجوية التي جرت اليوم ضمن منافسات الجولة 19 انتهت بفوز الجوية 2-1 .

من جانبه، أبدى حكم اللقاء هيثم محمد علي استغرابه من الاتهامات الموجهة إليه.

وقال علي لوكالة شفق نيوز، "أقول لمن يتهمني بانني وصفت المحترف النيجيري بأنه أسود، فهذا من المعيب حقاً"، مردفا "لم اتلفظ بهذه الكلمة مطلقاً".

وأضاف، "يشهد لاعبي الحدود انفسهم بذلك، كما يوجد جهاز اتصال مع الحكام المساعدين فبالتاكيد يسمعون كل كلمة انطقها".

وأشار إلى أنه سيقيم دعوى قضائية بحق من يشهر بسمعته، مضيفاً "أخلاقي لاتسمح بان اتلفظ بهذه العبارات العنصرية والجميع يشهد على تصرفاتي".