اتليتيكو يحقق فوزاً بهدف نظيف على ريال مدريد

شفق نيوز/ أنهى أتلتيكو مدريد سلسلة مميزة لريال مدريد، بفوزه عليه 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" يوم الأحد 8 مايو/ أيار، ضمن منافسات الدوري الإسباني الذي ضمن ريال مدريد التتويج به في الجولة الماضية بعد الفوز 4-0 على إسبانيول.

هدف اتليتكو الوحيد جاء عن طريق لاعبه البلجيكي يانيك كاراسكو الذي سجل ركلة جزاء.

وغاب عن التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد في اللقاء العديد من نجوم الصف الأول للفريق، بقرار فني من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي تنتظر فريقه مباراة من العيار الثقيل ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت (28 مايو).

ودخل ريال مدريد المباراة وهو يملك سلسلة عدم الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في آخر 8 مباريات رسمية خاضها ضده في جميع المسابقات (فاز في 4 وتعادل في 4)، وهي ثاني أطول سلسلة عدم خسارة في تاريخ الديربي بعد سلسلة عدم الخسارة لمدة 25 مباراة متتالية، والتي حققها ريال مدريد بين عامي 2000 و2013، وفقا لما أورده موقع "أوبتا" المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 64 نقطة عزز بها موقعه في المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، مبتعدا بفارق 6 نقاط عن ريال بيتيس الذي يحتل المركز الخامس، مع تبقي 3 جولات على انتهاء منافسات البطولة.