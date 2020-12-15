اتفاق ينهي الانقسام والإرباك في اتحاد الجودو العراقي

شفق نيوز/ اتفق العراق مع الاتحاد الدولي للجودو يوم الثلاثاء على إعادة انتخابات اتحاد الجودو العراقي لوضع حد للانقسامات والإرباك.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وممثل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي على هامش حضورهما إجتماعات المجلس الاولمبي الآسيوي في العاصمة العمانية مسقط، مع المجري توماس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو.

وذكر بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه جرى خلال اللقاء الإتفاق على إعادة إنتخابات اتحاد الجودو العراقي المركزي وفق قانون الاتحادات الرياضية رقم (16) لسنة 1986، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاتحاد.

وقال البيان إن ذلك "يعني وضع حد للانقسامات والإرباك الحاصل داخل أسرة الجودو العراقية وانقسامها على نفسها".