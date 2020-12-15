سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

اتفاق ينهي الانقسام والإرباك في اتحاد الجودو العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-15T19:03:17+0000
اتفاق ينهي الانقسام والإرباك في اتحاد الجودو العراقي

شفق نيوز/ اتفق العراق مع الاتحاد الدولي للجودو يوم الثلاثاء على إعادة انتخابات اتحاد الجودو العراقي لوضع حد للانقسامات والإرباك.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وممثل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي على هامش حضورهما إجتماعات المجلس الاولمبي الآسيوي في العاصمة العمانية مسقط، مع المجري توماس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو.

وذكر بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه جرى خلال اللقاء الإتفاق على إعادة إنتخابات اتحاد الجودو العراقي المركزي وفق قانون الاتحادات الرياضية رقم (16) لسنة 1986، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاتحاد.

وقال البيان إن ذلك "يعني وضع حد للانقسامات والإرباك الحاصل داخل أسرة الجودو العراقية وانقسامها على نفسها".

related

برعاية برلمانية وحكومية.. اجتماع "لم الشمل" بين رعد حمودي وسرمد عبد الإله مساء اليوم

Date: 2020-12-01 11:53:05
برعاية برلمانية وحكومية.. اجتماع "لم الشمل" بين رعد حمودي وسرمد عبد الإله مساء اليوم

اطلاق سراح عبد الخالق مسعود وعلى جبار بعد تعهد مشروط

Date: 2020-02-10 14:57:04
اطلاق سراح عبد الخالق مسعود وعلى جبار بعد تعهد مشروط

تطورات بشأن الهدية السعودية للعراق.. والرياض تطلب 72 ساعة للرد على مقترح درجال

Date: 2020-12-08 05:34:33
تطورات بشأن الهدية السعودية للعراق.. والرياض تطلب 72 ساعة للرد على مقترح درجال

درجال يعد ديالى باكمال المشاريع المتلكئة وحل مشاكل القطاع الرياضي

Date: 2020-08-21 09:19:14
درجال يعد ديالى باكمال المشاريع المتلكئة وحل مشاكل القطاع الرياضي

الشباب تبحث مع شركة تركية إكمال ملعب كربلاء وإنشاء مشاريع تدر ربحاً

Date: 2020-12-09 18:53:24
الشباب تبحث مع شركة تركية إكمال ملعب كربلاء وإنشاء مشاريع تدر ربحاً

بوعد من درجال.. مدرسة عمو بابا تباشر بتدريباتها

Date: 2020-11-08 09:31:45
بوعد من درجال.. مدرسة عمو بابا تباشر بتدريباتها

بحضور درجال.. أشبال العراق يفوز على ناشئة الصناعات الكهربائية

Date: 2020-12-10 18:30:00
بحضور درجال.. أشبال العراق يفوز على ناشئة الصناعات الكهربائية

درجال يعلن دعماً لتوجهات "التطبيعية" بفتح مراكز الموهوبين

Date: 2020-11-11 08:06:39
درجال يعلن دعماً لتوجهات "التطبيعية" بفتح مراكز الموهوبين