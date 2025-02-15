اتفاق سري يقرب ألونسو من ريال مدريد وشرط وحيد لرحيل أنشيلوتي

شفق نيوز/ لا يستبعد ريال مدريد، قدوم الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن بعد نهاية الموسم، رغم الحالة الجيدة التي يمر بها الفريق خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

موقع "ريليفو" قال إن الإيطالي يريد الاستمرار مع ريال مدريد، خاصة وأن عقده ينتهي في 2026، وحتى إذا ظهر الفريق بمستويات سيئة، فهو يمتلك العذر الكافي بتعرض العديد من اللاعبين بالفريق لإصابات مختلفة.

وأما من ناحية مجلس إدارة النادي بقيادة الرئيس فلورنتينيو بيريز، فهم يقدرون أنشيلوتي كثيراً، ويؤمنون بأنه "أفضل مدرب يمكن أن يحصلون عليه"، ويشعرون بأنه واحد منهم بالفعل، لذلك عرضوا عليه منصباً في الهيكل التنظيمي عندما تنتهي فترة عمله كمدرب.

وفي الوقت ذاته، قال "ريليفو" إن النتائج هي التي ستحدد إمكانية رحيل أنشيلوتي عن ريال مدريد من استمراره، خاصة وأن الفريق تعرض لبعض الهزات العنيفة هذا الموسم، بالخسارة مرتين أمام برشلونة والنتائج الهزيلة في دوري أبطال أوروبا التي جعلته يلجأ إلى الملحق.

وإذا انتهى الموسم بكارثة "خسارة الدوري الإسباني والخروج بصورة مخيبة من دوري الأبطال"، فإن القرار الطبيعي وقتها سيكون إقالة المدرب الإيطالي قبل عام من نهاية عقده.

ومن ناحية أخرى يترقب تشابي ألونسو الموقف من بعيد، لأنه متحمس للانتقال إلى ريال مدريد، واتفق مع فرناندو كارو الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن، على مغادرة الفريق الألماني فوراً لو أتيحت له فرصة الذهاب إلى سانتياجو برنابيو.

وهو ما يعني أن النادي سيسمح له بالرحيل دون النظر إلى مدة عقده الحالي، لذلك لن تكون هناك أي مشكلة أو صعوبات لجلبه في حالة فشل أنشيلوتي في الفوز ببطولة هذا الموسم.