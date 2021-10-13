اتفاقية تعاون رياضي مشترك بين الاولمبيتين العراقية والتركية

شفق نيوز/ أعلنت رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، رعد حمودي، يوم الاربعاء، عن إبرام اتفاقية تعاون رياضي مشترك مع الجانب التركي.

وقال المكتب الاعلامي للأولمبية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان حمودي "أبرم الاتفاقية مع نظيره التركي اوكور اردينير، وحددا أهم تفصيلاتها على ان يتم توقيعها قريباً".

وبين ان "مفردات الاتفاقية ستتضمن إقامة دورات تدريبية وإدارية مشتركة بين الملاكات الرياضية للبلدين الجارين الصديقين"، مشيرا الى ان "الاتفاق تضمن أيضاً إقامة معسكرات تدريبية مشتركة لمختلف الألعاب الرياضية بين الاتحادات المركزية في البلدين على أن يتم تنسيق ذلك بين اللجنتين الأولمبيتين العراقية والتركية".