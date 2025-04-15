اتصال هاتفي بين السوداني ولاعبي دهوك قبيل نهائي أبطال الخليج.. صور وفيديو

شفق نيوز/ أجرى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً مع لاعبي نادي دهوك الرياضي، الذي سيخوض مساء الثلاثاء، مباراة إياب نهائي كأس أبطال الخليج 2025 ضدّ نادي القادسية الكويتي، على ملعب دهوك الدولي.

‏وبارك السوداني، للاعبين ولكل الجهود التي ساهمت بوصولهم إلى المباراة النهائية التي تعد "محل فخر للكرة العراقية والشعب العراقي"، مؤكداً أنّ "هذه المباراة مهمة لكل العراقيين".

‏وأعرب عن أمنياته باللعب بروح رياضية مع الأشقاء في النادي الكويتي، والالتزام بتنفيذ خطة المدرب بتفاصيلها من أجل الفوز والظفر بالكأس لتحقيق تطلعات الجماهير الرياضية.

‏من جانبهم، عبر الملاك التدريبي ولاعبو الفريق عن شكرهم لرئيس الوزراء على اهتمامه وتشجيعه لهم في هذه المباراة المهمة، وفقاً لبيان حكومي صادر عن مكتب السوداني، وورد لوكالة شفق نيوز.

وسيخوض نادي دهوك مواجهة الإياب أمام ضيفه القادسية الكويتي ضمن نهائي بطولة كأس الخليج للأندية، في المباراة التي يحتضنها ملعب دهوك عند الساعة السابعة من مساء اليوم.

من جانب آخر، امتلأ ملعب دهوك بالكامل قبل ثلاث ساعات من موعد انطلاق المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال الخليج للأندية.