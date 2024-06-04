اتحاد يد العراق يعلن تشكيل المنتخب "الرديف" ويُعسّكر في بغداد

شفق نيوز/ سمّى الاتحاد العراقي لكرة اليد الكادر التدريبي للمنتخب الوطني الرديف والذي يتألف من خالد عدنان مدرباً واحمد مزيد واحمد خميس مساعدين له، ومصطفى ياسين مدرباً للحراس، على ان يكون عضو الاتحاد حيدر سكر مشرفاً للمنتخب، وياسر جاسم مديراً للفريق.

وقال كاظم كامل عضو اتحاد اللعبة لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيكون بقيادة خالد عدنان الذي وجه الدعوة لـ 30 لاعباً للدخول في المعسكر التدريبي الداخلي الذي سيقام في بغداد للمدة من 15 - 25 لشهر حزيران الحالي استعدادا للاستحقاقات المقبلة .

وبين أن "القائمة تألفت من، سامر مشتاق، مهدي ايمن، أمير حسن، مصطفى محمد عبدالرضا، على احمد لحراسة المرمى وكل من اللاعبين ، سهند اشرف، عبدالكريم حسن، علي رعد، زيد جعفر، مصطفى محمد فائق، حسين فرحان، محمد باقر علي، على صلاح، منتظر ناظم، محمد وزير، جعفر صباح، على فرحان، على المرتضى، حسن كوكب، مسرور جاسم، حسين أحمد، كرار حيدر، محمد الباقر احمد، مجتبى باسم، وليد هذال، حسين كوكب، سجاد حمودي، احمد حسن، حيدر جعفر حامد، حسن إبراهيم.