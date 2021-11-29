اتحاد يد العراق يسمي لاعبي المنتخب ويبدأ استعداداته لبطولة اسيا

شفق نيوز/ سمى الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الاثنين، لاعبي المنتخب الوطني للعبة استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام في المملكة العربية السعودية مطلع العام المقبل.

وقال حسام عبد الرضا المنسق الاعلامي للاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد سمى 24 لاعبا لتمثيل المنتخب الوطني لبطولة اسيا المؤهلة لنهائيات كاس العالم".

واضاف ان "المنتخب سيتجمع داخليا خلال مدة الاستراحة بين ادوار منافسات الدوري الممتاز وذلك للدخول في تدريبات يومية تبدأ في الساعة الخامسة من مساء اليوم في قاعة المدرسة التخصصية في وزارة الشباب والرياضة استعداد للبطولة الاسيوية المقبلة".

وكشف عبد الرضا عن الاسماء التي تم اختيارها للتشكيلة والتي تألفت من "حسين علي حمزة ومحمد صاحب رشيد واحمد مالك خضير ومصطفى محمد احمد وعلي عبد الرضا شعلان ومحمد علي مهدي ومصطفى محمود رسول وسجاد حمودي ناصر ورائد عبد زيد علوان وميثم عودة عبد الرضا ووائل حافظ نعيم وعلي عدنان جياد و احمد طارق عبد الله وجاسم محمد غصاب وماجد عبد الرضا شعلان وبدر الدين حمودي ناصر وعلي محمد سيلاوي ومهند عادل طالب والامير علي جاسم وعلي وسام فاضل واحمد مكي صالح ومنتظر قاسم جبر وشيروان حمه محمود وكرار كاظم".