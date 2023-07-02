اتحاد ألعاب القوى يكشف عن تشكيلة منتخب العراق للدورة العربية واصابة مفاجئة تبعد أحد اللاعبين

شفق نيوز/ سمى الاتحاد العراقي لالعاب القوى بعثته المشاركة في دورة الألعاب العربية المقررة إقامتها في الجزائر الشهر الحالي.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد العاب القوى زيدون جواد لوكالة شفق نيوز؛ انه "تم إبعاد اللاعب حسين علي كرم من قائمة المنتخب المتوجه إلى الجزائر للمشاركة في الدورة العربية للمدة من 5-15 الشهر الحالي بسبب اصابة مفاجئة تعرض لها".

واضاف ان "تشكيلة المنتخب تتألف من طه حسين ياسين وياسر علي محمد ومحمد عبدالله محل وامير فالح عبدالله وحسين فلاح حسن وصالح كاظم صالح ومحمد عبد الرضا جنجون، ونور الدين عادل ميرزا ومحمد الباقر اياد وامير صباح صيهود وعبد السجاد سعدون ناصر، ومريم عبد الحميد وديبة نزار رفيق وافين سعيد مصطفى، وكوردستان به مو جمال".

وبين أن "المشاركة ستكون قوية في الدورة العربية لقوة المنتخبات المشاركة".

واوضح ان "منتخبنا استعد بشكل جيد في المعسكرات التي أقيمت من قبل اللجنة الاولمبية".

وأشار إلى ان "المعسكر الأول كان في إيران لمدة 10 ايام من 5-14 من حزيران الماضي والمعسكر الثاني كان لمدة اسبوع انقسم فيه المنتخب الى قسمين قسم من الوفد عسكر في المغرب وعددهم 10 أشخاص، وقسم من الوفد عسكر في الجزائر وعددهم 8 أشخاص وأقيم المعسكران للمدة 26 حزيران الماضي لغاية هذا اليوم الذي ينتهي فيه 2 تموز الحالي.