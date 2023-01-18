اتحاد كأس الخليج يشيد بنجاح العراق في تنظيم خليجي 25 ويمنح الجمهور "درجة كاملة"

شفق نيوز/ أشاد رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، يوم الأربعاء، بنجاح العراق في تنظيم بطولة خليجي 25 التي ستختتم يوم غد الخميس، فيما منح الحضور الجماهيري "درجة كاملة" من التقييم.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اتحاد كأس الخليج عقد اليوم اجتماعاً لتقييم بطولة خليجي 25، حيث منح درجة 10 من 10 من حيث الحضور الجماهيري، و7 من 10 من الناحية التنظيمية.

وكشف الشيخُ حمد بن خليفة آل ثاني النقابَ عن إن الاتحاد الخليجي سيدعم العراقَ لاستضافة البطولاتِ مستقبلاً، مبيناً "الاتحاد الخليجي سيضمن تواجداً غفيراً للجماهير العراقيّة في بطولات الخليج المقبلة".

وأعرب آل ثاني عن شكره لجميعَ اللجان التي ساهمت في تنظيم "نسخة مثالية" في خليجي 25، مؤكداً أن الاتحاد العراقي "بذل جهوداً رائعةً في استضافةِ البطولةِ، ودعم الحكومتين المحلية والاتحاديّة كان واضحاً ومميزاً".