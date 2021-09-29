اتحاد كأس الخليج يخاطب أعضاءه بشأن بطولة "خليجي 26"

شفق نيوز/ أعلن اتحاد كأس الخليج لكرة القدم، يوم الاربعاء، عن فتح باب الترشح لاستضافة بطولة "خليجي 26".

وقال الاتحاد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الأمانة العامة لاتحاد كأس الخليج لكرة القدم، ارسلت خطابات الى الاتحادات الخليجية تعلمها بفتح باب الترشيح لاستضافة "خليجي 26" وكذلك الدول البديلة للاستضافة.

واشار الى ان الامانة العامة تنتظر ان تصلها موافقات الدول الراغبة بتنظيم البطولة، لتقوم بعدها بإرسال شروط ومتطلبات تنظيم كأس الخليج وفق الضوابط والمعايير الخاصة البطولة، مبينا انه تم تحديد موعد إقامة "خليجي 26" في كانون الاول/ ديسمبر 2023 وكانون الثاني/ يناير 2024.

وكان الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، قد قام بتثبيت بطولة "خليجي 25" في محافظة البصرة العراقية في كانون الاول/ يناير عام 2023.