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اتحاد كأس الخليج يجدد دعمه للعراق لاستضافة "خليجي 25"

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-19T17:50:42+0000
اتحاد كأس الخليج يجدد دعمه للعراق لاستضافة "خليجي 25"

شفق نيوز/ جدد حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم الجمعة، دعمه الكامل لاستضافة العراق لمنافسات "خليجي 25"، التي تقام في يناير/ كانون الثاني من العام المقبل.

وأكد أن اتحاد كأس الخليج يدعم هذه الاستضافة بشكل قوي، حيث أكد في أكثر من مناسبة، أنه من حق العراقيين استضافة هذه البطولة، التي تعتبر بطولة خاصة لأهل المنطقة.

وأضاف آل ثاني "نحن على دراية تامة بمدى تطلعات الجماهير الكروية في العراق من أجل عودة هذه البطولة إليها بعد غياب استمر أكثر من 40 عاما. في المقابل، فإننا لمسنا مدى التقدم الحاصل في البنى التحتية والمنشآت الرياضية، من خلال الزيارات المتكررة للجنة التفقدية".

وختم حديثه بالقول: "نثق تماما بقدرة الاتحاد العراقي لكرة القدم عموماً ومدينة البصرة خصوصاً، على تقديم المحفل الخليجي الكروي بأفضل صورة، مشددا في الوقت نفسه على أهمية إنهاء كافة الأعمال المطلوبة في المواعيد المتفق عليها".

ويأتي هذا الدعم بعد الأنباء الأخيرة التي أشارت إلى قرب سحب البطولة من البصرة، وإقامتها في الكويت، التي تعتبر البلد البديل، جراء التلكؤ الحاصل في إنجاز ملعب الميناء، أحد الملاعب المستضيفة للبطولة، إضافة إلى الوضع السياسي المربك الذي يعيشه العراق حاليا.

يذكر أن المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي قد صادق في اجتماعه الأخير، على أحقية استضافة البصرة بطولة كأس الخليج في نسختها الخامسة والعشرين، والتي تقام خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

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