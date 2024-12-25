اتحاد كأس الخليج يجتمع غداً وتوقعات بمنح السعودية ملف "خليجي 27"

شفق نيوز/ يعقد في الواحدة من ظهر يوم غد الخميس، اجتماع اتحاد كأس الخليج العربي في العاصمة الكويتية على هامش دورة كأس الخليج.

ويتضمن جدول الأعمال، إعلان انعقاد الجمعية العمومية، والموافقة على جدول الأعمال، ثم كلمة رئيس الاتحاد، وتعيين عضوين لمراجعة المحضر، والمصادقة على المحضر السابق.

ويتضمن الاجتماع كذلك، المصادقة على كشف الحسابات المدقق وتقارير المدققين الخارجيين المستقلين والمصادقة على الميزانية والتقرير الإداري ومقترحات تعديل النظام الأساسي، والتصويت على اختيار الدولة المستضيفة لبطولة كأس الخليج العربي السابعة والعشرين لكرة القدم، وما يستجد من أعمال.

ويعَد ملف المملكة العربية السعودية هو الأقرب للتصديق على طاولة الاجتماع، حيث يتوقع أن يتم الإعلان عن استضافة المملكة للحدث الخليجي، والذي كان مقررا له كانون الأول/ديسمبر 2025، إلا أن النقاشات ستدور في الاجتماع المرتقب غدًا لتحديد موعد آخر، ربما يكون أيلول/سبتمبر 2026 خلال أيام "الفيفا"