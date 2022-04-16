اتحاد كأس الخليج: إبراهيم بايش نجم قادم بقوة

شفق نيوز / أشاد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، يوم السبت، بالنجم الكروي العراقي إبراهيم بايش، واصفاً إياه بالنجم "القادم بقوة".

وذكر الموقع الرسمي لاتحاد الخليج، أن "كرة القدم العراقية زاخرة بالكثير من الأسماء التي صالت في الملاعب سواء الداخلية أو الخارجية، لتخلد بصماتها داخل المستطيل الأخضر، وفي كل موسم تبرز مواهب عدة، وتتهافت الأندية الكبرى لضمها".

وأضاف الموقع، أن "من أبرز المواهب العراقية التي لمعت خلال الآونة الأخيرة، أحد العناصر الشابة المتميزة بالمنتخب العراقي، ونجم خط وسط القوة الجوية، إبراهيم بايش الكعبي، الذي ساهم مع النادي في إحراز الدوري العراقي الموسم الماضي".

وولد بايش ببغداد في الأول من مايو 2000، انضم في سن الـ16 إلى نادي زاخو، الذي لعب له موسما وحيدا سجل خلاله هدفين، وفي موسم 2017، انتقل إلى نفط الوسط، وفي 2018 انضم إلى القوة الجوية قادماً من الزوراء.

على المستوى الدولي، انضم بايش إلى منتخب تحت 16 موسم 2015/2016، وفي الموسم التالي التحق بمنتخب تحت 19 سنة، وفي نفس الوقت لعب لمنتخب تحت 23 سنة، وكذلك المنتخب الأول لأسود الرافدين، وخاض مع الفريق العديد من البطولات وظهر بشكل لافت خلال بطولة غرب آسيا 2019، وبطولة كأس الخليج، والنسخة الأخيرة لكأس العرب، والتصفيات الأخيرة لكأس العالم.