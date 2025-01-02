اتحاد كأس الخليج العربي يعلن إقامة بطولة الأساطير الشهر المقبل

شفق نيوز/ أعلن المكتبُ التنفيذيُّ لاتحادِ كأس الخليج العربيّ إقامةَ بطولة (أساطير الخليج) خلال شهر شباط / فبراير المُقبل.

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن عضو المكتب التنفيذيّ للاتحادِ الخليجي النائب الأول لرئيسِ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم علي جبار، حضر الاجتماع استجابةً لمبادرةِ عبد الرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤونِ الشباب في دولةِ الكويت.

وأشار البيان؛ إلى ان البطولةُ قد خُطط لها أن تُقامَ على هامشِ فعالياتِ خليجي زين 26 - الكويت، إلا أنه تقررَ تأجيلها لتتزامنَ مع فعالياتِ المهرجان الوطنيّ السنويّ الذي تستضيفه الكويت خلال شهر شباط/ فبراير المُقبل.

وتهدف البطولةُ إلى إبرازِ التراثِ الكرويّ الخليجيّ من خلال مشاركةِ أبرز نجوم كرةِ القدم السابقين في المنطقة، وتعزيز التجربةِ الرياضيّة والثقافيّة المستفادة من النسخةِ الحاليةِ للبطولة.

وستختتم بطولةُ خليجي زين 26 بالمباراةِ النهائيةِ المرتقبة بين منتخبي عُمان والبحرين بعد غدٍ السبت على ملعبِ جابر الدوليّ في العاصمةِ الكويتيّة الكويت، بحسب البيان.