اتحاد كرة اليد يعلن جدول مباريات الدور السادس لدوري النخبة

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد عن جدول مباريات الدور السادس للمرحلة الأولى من دوري النخبة للرجال للموسم 2024-2025.

وقررت اللجنة إقامة مباراة فريقي الجيش والحشد الشعبي ضمن الدور ذاته يوم السبت المقبل عند الساعة الرابعة عصراً بدلاً من الساعة السادسة مساءً في قاعة نادي الجيش، وذلك بسبب النقل التلفزيوني.

وتنطلق الجولة السادسة يوم الجمعة، حيث يستضيف فريق ذي قار على قاعة الشهيد حيدر برهان بالناصرية فريق ديالى، بينما يلتقي فريق كربلاء مع ضيفه بلدية البصرة في قاعة الجماهير بكربلاء.

وفي قاعة نفط البصرة، يستضيف أصحاب الأرض والجمهور فريق الكرخ القادم من بغداد.

وتستكمل مباريات الجولة يوم السبت المقبل بإقامة أربع مواجهات، حيث يلتقي فريق الفتوة مع ضيفه فريق الناصرية في قاعة الفتوة بالموصل، بينما يستضيف فريق القاسم فريق المسيب في قاعة نادي القاسم بالحلة.

كما يلتقي فريق السليمانية مع فريق الكوفة في قاعة السليمانية، في حين يشهد ملعب نادي الجيش مواجهة بين فريقي الجيش والحشد الشعبي، بينما يبقى فريق الشرطة في حالة الانتظار لهذه الجولة.