اتحاد كرة اليد يسمي الجهاز الفني لمنتخب العراق للشابات

شفق نيوز/ سمى الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الأحد، الكادر التدريبي لمنتخب شابات العراق لتشكيل منتخب جديد وإعداده للاستحقاقات الخارجية المقبلة.

وقال رئيس الاتحاد أحمد رياض، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الفنية في الاتحاد اختارت الكادر التدريبي لمنتخب شابات العراق لكرة اليد، والاتحاد صادق في اجتماعه الدوري على تسمية الكادر".

وأضاف "الكادر الجديد للمنتخب تألف من حمودي ناصر مدرباً أول، والمساعدان زياد علي، وحيدر جبار، ومحمد وفي مدرباً لحارسات المرمى، إضافة إلى عضوة الاتحاد ئالا ديدوان خورشيد مشرفة على المنتخب".

وأشار إلى أن "الاتحاد منح الصلاحيات كافة للكادر التدريبي لاختيار اللاعبات وإعدادهن وتهيئتهن للاستحقاقات الخارجية المقبلة".