اتحاد "كرة اليد" يحدد كركوك لاستضافة دوري النساء منتصف آب الحالي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد يوم الخميس، عن تحديد موعد انطلاق الدوري العراقي النسوي الممتاز للعبة للموسم 2023-2024.

وقال رئيس الاتحاد أحمد رياض لوكالة شفق نيوز ان "الاتحاد قرر خلال اجتماعه انطلاق الدوري في الخامس عشر من شهر اب الحالي"، مبينا أن "البطولة ستقام في محافظة كركوك".

واضاف ان "ستة اندية ممتازة ستشارك في الدوري النسوي المقبل وهي اربيل وفتاه اربيل وفتاه كركوك والطلبة وشهربان والرافدين الديواني".

واوضح ان "الدوري النسوي الممتاز سيقام على مرحلتين وبمشاركة الاندية المذكورة".

واشار الى ان "الاتحاد عقد الاجتماع الفني للأندية المشاركة بالدوري العراقي النسوي الممتاز للموسم 2023-2024"، لافتا إلى أنه "تم خلال الاجتماع ايضاً استعراض ألوان ملابس الفرق المشاركة في المنافسات".

يذكر ان اربيل استضافت آخر بطولة نسوية لكرة اليد بمشاركة اربيل وفتاة اربيل وفتاة النجف والكرخ وسرجنار والمهناوية وقلعة التركمانية وشباب الحسين وشهربان وزانكو وفتاة كركوك.