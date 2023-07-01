اتحاد كرة اليد: المنتخب العراقي جاهز لمنافسات الدورة العربية

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة المنظمة لدورة الالعاب العربية الرياضية، يوم السبت، عن المباريات التي سيخضوها المنتخب العراقي لكرة اليد مع المنتخبات المشاركة في البطولة، فيما أكد اتحاد اللعبة العراقي جاهزية المنتخب لخوض المنافسات.

ووفقاً للجنة المنظمة سيواجه المنتخب العراقي يوم الخميس المقبل في اولى المواجهات التمهيدية، نظيره السعودي، بينما يواجه بمباراته الثانية منتخب الجزائر يوم السبت المقبل، ويواجه الاردن في ثالث اللقاءات يوم الاثنين الموافق 10 من تموز، ويختتم مواجهاته التأهيلية مع المنتخب القطري الثلاثاء الموافق في 11 من تموز الجاري.

وقال رئيس اتحاد كرة اليد، احمد رياض، لوكالة شفق نيوز "تعد بداية المنافسات بالدورة العربية هي المرحلة التمهيدية الاولى بين الفرق والمؤهلة للمرحلة الثانية من الدورة العربية".

وبين ان "الاتحاد اقام لمنتخب العراق معسكراً تدريبياً في بغداد تحت اشراف المدرب المصري شريف مؤمن والذي استعد فيه للدورة العربية المقررة في الجزائر للمدة من 5- 15 من الشهر الجاري".

واوضح ان "منتخبنا جاهز للدورة ويمتلك لاعبين على مستوى عال واملنا كبير بتحقيق نتائج ايجابية رغم المستويات الجيدة التي تمتلكها فرق المجموعة".

وكان المنتخب العراقي لكرة اليد، قد اخفق في التأهل لكأس العالم العام الماضي اثر خسارته امام كوريا الجنوبية في مباراة التأهيل بفارق هدفين 26-24.