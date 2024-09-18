اتحاد كرة اليد: الفائز الأول ببطولة دوري النخبة سيشارك في بطولة الاندية العربية للسيدات

شفق نيوز/ اعلن عضو لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد العراقي مهند احمد جاسم، يوم الاربعاء، ان الفائز الاول من الفرق المشاركة في بطولة دوري النخبة للسيدات سيمثل البلاد في بطولة الاندية العربية المقبلة.

وقال جاسم لوكالة شفق نيوز، إن "بطولة دوري النخبة والمقامة في محافظة كركوك بطولة جيدة جدا وتقام بأسلوب الدوري على مرحلتين والبطولة قوية وتشهد منافسات بين الاندية".

وأوضح، "مع انتهاء البطولة سيكون لدينا فائزون يحددهم المستوى أي ستكون هناك مراكز ثلاثة، وسيكون للأول الدور في تمثيل العراق في بطولة الاندية العربية التي سوف تنطلق في شهر تشرين الاول في تونس".

وأضاف أن "هناك قلة في عدد الاندية الخاصة بلعبة ( كرة اليد) للسيدات حيث يوجد بحدود 6 الى 8 فرق نسوية، ونعمل على زيادة القاعدة الجماهيرية للعبة من خلال استقطاب فئات عمرية صغيرة وتعليمهن اللعب والزج بهن في الاندية لرفع المستوى اللعبة وزيادة فعالياتها وقاعدتها الرياضية".

وأكد بالقول أن" فريق (شهربان) بكرة اليد للسيدات انسحب من البطولة لوجود ضائقة مالية في النادي حرمتهم من المشاركة في بطولة دوري النخبة العراقي المقامة في محافظة كركوك".

وشدد على أن "مستوى اللعبة في العراق بحاجة الى مزيد من العمل والكشف عن الطاقات بين اللاعبات والفئات العمرية الصغيرة".