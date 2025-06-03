اتحاد كرة اليد العراقي يعلن عن مباراتي الختام لدوري النخبة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الثلاثاء، عن مباراتي ختام دوري نخبة اليد للموسم 2024 - 2025 والتي سيتم من خلالهما تحديد أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث والرابع.

وقال رئيس الاتحاد أحمد رياض، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة المسابقات في اتحاد اليد حددت يوم غد الأربعاء موعداً لانطلاق المباراة الختامية التي ستجمع فريق الحشد الشعبي مع الكرخ لتسمية بطل الدوري ووصيفه".

وأضاف أن "المباراة الختامية ستنطلق عند الساعة السابعة من مساء يوم غدٍ الأربعاء في قاعة نادي الجيش المغلقة بالعاصمة بغداد".

وبين رياض أنه "سيتم تتويج بطل الدوري في حال فوز فريق الحشد في المباراة، أما إذا أخفق فستكون هنالك مباراة أخرى فاصلة".

وتابع أن "مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ستجمع فريقا نادي الشرطة مع نادي ديالى يوم غد الأربعاء ايضاً"، لافتاً إلى أن "المباراة ستنطلق عند الساعة الـ5 عصراً في قاعة نادي الجيش المغلقة".

وكان فريق الحشد الشعبي لكرة اليد، قد تأهل إلى المباراة النهائية من دوري النخبة للموسم 2024-2025، بعد فوزه على فريق ديالى بنتيجة 33-29، في لقاء أقيم على قاعة نادي الجيش المغلقة للألعاب الرياضية، بينما تأهل نادي الكرخ إلى نهائي دوري النخبة العراقي لكرة اليد، بعد تغلبه على نادي الشرطة في المباراة الخامسة "البلي أوف" بنتيجة 20-18.