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اتحاد كرة اليد العراقي يسمي الكادر التدريبي للمنتخب النسوي استعداداً لبطولة آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-04T15:57:20+0000
اتحاد كرة اليد العراقي يسمي الكادر التدريبي للمنتخب النسوي استعداداً لبطولة آسيا

شفق نيوز/ سمى الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الأحد، الكادر الإداري والتدريبي للمنتخب النسوي للعبة.

وضم الكادر بيجان إبراهيم مشرفاً على المنتخب، وياسر جاسم مديرا للمنتخب، وكلاً من حمودي ناصر مدرباً للمنتخب، وحيدر جبار مدرباً مساعداً وزياد أمير مدربا لحراس المرمى.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التسمية جاءت تزامنا مع بطولة الدوري النسوي، والمقامة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان".

وأضاف أن "اختيار عناصر المنتخب سيتم لاحقاً، استعداداً للمشاركة بالبطولة الآسيوية، المقرر إقامتها في كوريا الجنوبية عام 2023".

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