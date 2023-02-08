اتحاد كرة اليد العراقي يتخذ جملة قرارات أبرزها تخص اللاعبين المحترفين

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الأربعاء، إلغاء شرط إلزام الأندية بإشراك لاعباً محترفاً واحداً في مبارياتها، فيما أمهل الأندية منتصف الشهر الجاري كموعد أقصى لإرسال كشوفات لاعبيها.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه عقد اجتماعاً تشاورياً بحضور لجنة المسابقات مع ممثلي اندية الدوري الممتاز في محافظة النجف، تم خلاله طرح الامور التي رافقت مباريات المرحلة الأولى من الدوري والاستماع إلى آراء إدارات الأندية.

وأشار إلى أنه عقد اجتماعاً مع لجنة المسابقات لبحث الامور التي طرحت في الاجتماع التشاوري مع ممثلي اندية الدوري الممتاز، ومراجعة بعض فقرات لائحة المسابقات.

وبين الاتحاد أنه تم الاتفاق على التالي:

فيما يخص إلزام أندية الكرخ، ونفط ميسان، والفتوة، والناصرية، فإن هذه الاندية في المرحلة الثانية غير ملزمة بإشراك المحترف كشرط لمشاركتها كما نصت عليه اللائحة سابقاً.

والإبقاء على حرية الأندية كافة بالتعاقد مع المحترفين ومشاركة لاعبين محترفين في المباراة كحد أعلى، أي يمكن لأي نادي مشاركة لاعبين أثنين داخل الساحة.

التأكيد على الأندية إكمال كشوفاتهم على أن ترسل للاتحاد بفترة اقصاها يوم 15 شباط/ فبراير الجاري، وبخلافه يتم اعتبار النادي غير مشارك وإنزاله إلى درجة أدنى.

اعتماد تسلسل الأندية بالمرحلة الأولى بإجراء قرعة مباريات المرحلة الثانية.

الاتفاق على أن تكون الأدوار الخمسة الأولى وفق آلية مباراة واحدة لكل نادي في الأسبوع واقامة الادوار السادس، والسابع، والثامن، والتاسع، بطريقة التجمع بإقامة دورين واستراحة ومن ثم دورين للفترة من 16 - 20 من الشهر المقبل في محافظة كركوك، والهدف من إقامتها في كركوك لتنشيط اللعبة فيها وتشجيعها، أما الأدوار الأخرى فتقام بنفس آلية الدوري.

استمرار مباريات الدوري طيلة شهر رمضان على أن يتم الاتفاق على التوقيتات الزمنية مع الأندية.

الاتفاق على عدم تأجيل أي مباراة من مباريات المرحلة الثانية إلا إذا كانت الظروف قاهرة جدا، ويتم تقديم طلب موقع من قبل رئيس أو أمين سر النادي حصراً قبل 72 ساعة ويتم التأجيل لفترة 48 ساعة فقط.

توجيه لجنة المسابقات لاستكمال جدول مباريات المرحلة خلال اليومين المقبلين وترسل إلى الأندية بكتاب رسمي.

التأكيد على الأندية بتصوير مبارياتها التي تقام في ملاعبها وإرسالها إلى اللجنة الإعلامية في الاتحاد العراقي لكرة اليد.

التأكيد على مدربي وإداريي الأندية بضرورة احترام حكام المباريات والمشرفين وستكون هناك عقوبات شديدة على المخالفين منهم.

وفيما يخص انتقال اللاعبين فإن اللاعب المتعاقد مع النادي بشكل رسمي ومصادق عليه من الاتحاد وكذلك اللاعب الذي يتقاضى راتبا من النادي وموثق بوصولات رسمية أو قوائم موقع عليه اللاعب، فعليه الحصول على استغناء من النادي كشرط للانتقال وبخلافه فإن اللاعب له الحرية بالانتقال إلى أي نادي.