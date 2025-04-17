اتحاد كرة القدم ينفي التوجه لحله من قبل مركز التسوية والتحكيم

شفق نيوز/ نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، سعي مركز التسوية والتحكيم لإصدار قرار بحل الاتحاد العراقي وتشكيل هيئة مؤقتة الأسبوع المقبل برئاسة احمد عودة الموسوي.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد احمد عودة الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الانباء المتداولة حاليا في وسائل الاعلام والمواقع، بشأن التوجه لحل الاتحاد، عارية عن الصحة ولا يوجد أي توجه بهذا الشأن".

وأضاف أن "ما تم تداوله مستغرب، فالاتحاد سارٍ بعمله بشكل جيد ولا داعي لطرح مثل هكذا أنباء"، داعيا "وسائل الاعلام لتوخي الدقة في نشر مثل هكذا اخبار غير صحية والتأكد من مصادرها".

يذكر أن وسائل إعلام ومواقع، أفادت في وقت سابق، أن مركز التسوية والتحكيم سيصدر قرارا بحل الاتحاد و تشكيل هيئة مؤقتة الأسبوع المقبل وتسمية احمد عودة الموسوي رئيسا مؤقتا للاتحاد لحين اجراء الانتخابات.