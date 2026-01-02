اتحاد كرة القدم يصدر قرارا يلزم الأندية بتفريغ اللاعبين للمنتخب الأولمبي

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر في اتحاد كرة القدم العراقي، يوم الجمعة، عن توجيه تبليغ نهائي الى أندية دوري نجوم العراق، يخص تفريغ لاعبي المنتخب الأولمبي للمشاركات الخارجية المقبلة، مؤكداً أن هذا التبليغ يعد ملزماً لجميع الأندية دون استثناء.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد شدد في كتابه الرسمي على أن امتناع أي لاعب أو نادٍ عن التحاق اللاعبين بالمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية سيعرّضهم لاجراءات قانونية صارمة، استناداً الى المادة التي اضيفت مؤخراً الى لوائح الانضباط والأخلاق".

وأضاف أن "العقوبات المترتبة على المخالفين تشمل ايقاف اللاعب لعدد محدد من المباريات الدولية أو المحلية، اضافة الى فرض غرامة مالية قدرها 25 مليون دينار عراقي على كل لاعب يرفض الالتحاق بالمنتخب، مع امكانية ايقاف النادي المخالف عن المشاركة في المسابقات الدولية والودية لعدد محدد من المباريات في حال عدم الالتزام بتفريغ اللاعبين".

وفي السياق ذاته، كشف المصدر عن أسماء أعضاء المكتب التنفيذي الذين شاركوا في التصويت على هذا القرار، وهم كل من: عدنان درجال، احمد الموسوي، غانم عريبي، فراس بحر العلوم، رشا طالب، غالب الزاملي، محمد ناصر وخلف جلال".

في المقابل، أشار المصدر الى ان الاعضاء الذين لم يشاركوا في التصويت هم: علي جبار، يونس محمود، كوفند عبد الخالق، رحيم لفته ويحيى زغير.

وختم المصدر أن "هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الاتحاد العراقي لكرة القدم على ضمان التزام الأندية واللاعبين بواجباتهم الوطنية، ودعم المنتخبات الوطنية في استحقاقاتها الخارجية المقبلة".