اتحاد كرة القدم يحدد موعد نصف نهائي بطولة كأس العراق

شفق نيوز/ أقام الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، المؤتمر الفني الخاص بمباراتي دور نصف النهائي لبطولة كأس العراق للموسم 2021-2022 والتي تأهلت لها فرق الزوراء وزاخو والكرخ والكهرباء.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان ملعب الشعب الدولي سيضيف في الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء 28 من الشهر الجاري المباراةَ الأولى التي سيكون طرفيها فريقا الزوراء والكرخ، فيما سيلتقي الكهرباء وزاخو على ملعب النجف الدولي في الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه.

واشار الى أن الفائزين من المباراتين سيلتقيان في المباراةِ النهائية التي يضيفها ملعب الشعب الدولي.

وبين الاتحاد انه تم الاتفاق في المؤتمر الفني أن يرتدي فريق الزوراء اللونَ الأبيض الكامل وحارس مرماه الأخضر، بينما يرتدي فريق الكرخ اللونَ الأصفر الكامل وحارس مرماه الرصاصي الكامل، في حين سيرتدي الكهرباء اللون الأبيض الكامل وحارس مرماه اللون الأسود، ويرتدي زاخو اللون الأحمر وحارس مرماه اللون الأصفر.