اتحاد كرة القدم يحدد الفئات العمرية للمشاركة في دوري الموسم المقبل

شفق نيوز- بغداد

دعا الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، أندية دوري نجوم العراق وأندية الدرجة الممتازة لتشكيل فرق للفئات العمرية لكرة القدم للمشاركة في دوري الموسم المقبل.

‏وفي كتاب ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الاتحاد العراقي للعبة وجه كتبا لأندية دوري نجوم العراق والدوري العراقي الممتاز، لتهيئة فرقها للفئات العمرية المشاركة في الموسم المقبل.

وذكر في الكتاب، إن تولدات الفئات العمرية التي ستتنافس في الموسم 2025-2026 ستكون على النحو التالي: ‏فريق تحت 21 سنة تولد 2005 -2026، ‏فريق تحت 19 سنة تولد 2007 -2008، ‏فريق تحت 17 سنة تولد 2009، ‏فريق تحت 16 سنة تولد 2010 -2011، ‏فريق تحت 14 سنة تولد 2012 – 2013، فريق تحت 12 سنة تولد 2014 – 2015، ‏فريق تحت 10 سنوات تولد 2016 – 2017، فريق تحت 8 سنوات تولد 2018 – 2019.

‏وحدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم 20 من شهر آب/ اغسطس الجاري، موعدا لاجراء فحص اللاعبين وحسب الجداول الزمنية لكل فئة.