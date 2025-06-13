اتحاد كرة القدم يتخذ إجراءات تأمين بعثة منتخب سيدات العراق في إيران

شفق نيوز/ أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، أنه يعمل على تأمين بعثة منتخب سيدات العراق لكرة القدم، المتواجد في طهران، مشيراً إلى أن رئيس الاتحاد عدنان درجال، اتصل بسفير العراق في طهران بهذا الشأن.

وقال الاتحادُ العراقيُّ لكرةِ القدم، في بيان ورد لوكالة شفق نيو: "أننا على تواصلٍ مستمرٍ من خلال رئيسِ الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال عبر الاتصالاتِ الهاتفيّة والكتبِ الرسميّة، مع عضو المكتبِ التنفيذيّ للاتحاد مشرفة اللجنة النسويّة الدكتورة رشا طالب، ومع الاتحادِ الإيرانيّ لكرة القدم، وسفارةِ جمهورية العراق في العاصمةِ طهران، بخُصوصِ تواجد وفد منتخبِ السيدات الذي يواصلُ معسكره التدريبيّ تحضيراً للمشاركةِ في تصفياتِ كأس آسيا في تايلاند".

ويوضح الاتحادُ أنه أمنَ "كلَّ الإجراءات بشأنِ بقائه في مجمع آزادي بالعاصمة، ويتواصل مع الجهات ذات العلاقة بشأن حماية وفدِ المُنتخب، ونقله براً في حال تأمينِ الطرق وعودته إلى العراق".

وبين أن "رئيسَ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، وأعضاء المكتب التنفيذيّ والأمين العامّ، يتواصلون بشكلٍ دائمٍ مع إدارةِ الوفد للاطمئنانِ على سلامتهم".

وأجرى المنتخب العراقي للسيداتِ حصةً تدريبيةً، في وقت سابق من اليوم الجمعة، في الملعبِ الفرعيّ بمجمع آزادي بالعاصمةِ الإيرانية طهران.

وتأتي هذه التدريبات تحضيراً لخوضِ غمار تصفيات كأس آسيا التي تجري في مدينةِ شيانغ ماي التايلاندية بدايةً من 23 من الشهر الحالي ضمن المجموعةِ الثانية التي تضم إلى جانبِ منتخبنا الوطنيّ كلاً من منتخبات منغوليا وتيمور الشرقية والهند إضافةً إلى تايلاند.

وقاد التدريبات مدربُ منتخب سيدات العراق عبد الوهاب أبو الهيل، بمعيةِ ملاكه الفنيّ المُساعد المؤلف من وليد ضهد، وكريم سهيل، والدكتور يوسف كاظم.

وتجري التدريباتُ بنسقٍ تصاعديّ وروحيةٍ عاليةٍ مع اقترابِ موعد المُشاركة في التصفياتِ التي يتأملُ منها تسجيل نتيجةٍ إيجابيةٍ في التصفياتِ القارية المُرتقبة.

وكان المنتخب العراقي النسوي خسر في وديتين امام منتخب إيران النسوي خلال معسكره في إيران بنتيجتين ثقيلتين (0-8 ، 0-7).