اتحاد كرة القدم: دوري نجوم العراق يستأنف في 21 من الشهر الجاري

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، أن مسابقة دوري نجوم العراق ستعود للانطلاق في الـ21 من الشهر الجاري، مبينة أنها ستستغل التوقف الحالي لبدء الدور الثاني لبطولة كأس العراق.

وأضافت اللجنة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التوقف الحالي جاء انسجاماً مع رغبة المدير الفني للمنتخب الوطني من أجل فسح المجال أمام اللاعبين لراحة أكثر قبل المباراتين الدوليتين أمام منتخب الإمارات".

وأكدت أن "المؤتمر الفني لبطولة الكأس، الذي سيعقد غداً، سيكشف عن مواعيد الدور الثاني للمسابقة التي يشترك فيها 20 نادياً يمثلون دوري نجوم العراق والممتاز مناصفة".

هذا وتصدر فريق أربيل ترتيب فرق دوري النجوم بعد انتهاء الجولة السادسة، بالتزامن مع إعلان الاتحاد العراقي لكرة القدم توقف الدوري بعد وصوله الجولة السابعة لحين اكمال المنتخب الوطني مهمته بخوض مواجهتي الملحق أمام الامارات يومي 13-18 من الشهر الحالي.

وقد أصدر الاتحاد قائمة ترتيب الفرق بعد الجولة السادسة وتصدر فريق أربيل القائمة برصيد 16 نقطة، يليه فريق ديالى برصيد 13 نقطة، ثم القوة الجوية ثالثاً بنفس رصيد ديالى لكن بفارق المواجهات، وفي المركز الرابع حل فريق الشرطة بـ12 نقطة.

هذا وحل دهوك بالمركز 16 بأربع نقاط، ثم نفط ميسان بالمركز 17 بثلاث نقاط، ويأتي نوروز بالمركز 18 بنفس رصيد نفط ميسان بفارق المواجهات، ثم الكهرباء بالمركز 19 بنقطتين، وأخيراً فريق القاسم بنقطة واحدة.