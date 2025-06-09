اتحاد كرة القدم العراقي يقرر توزيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني مع الأردن مجانا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الإثنين، عن توزيعِ تذاكر مباراة المنتخب الوطنيّ العراقيّ أمام نظيره المنتخب الأردني ضمن تصفياتِ كأس العالم، بشكل مجاني.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مكان التوزيع، في مقر المبنى القنصلي لسفارة جمهورية العراق في عمّان، وان التذاكر مجانية، ويُشترط تقديم نسخة من جواز السفر العراقي لكل تذكرة تُستلم".

ودعا الاتحاد "الجماهير العراقية إلى الحضور المبكر لضمان الحصول على التذكرة، وتشجيع منتخبنا الوطني في هذه المواجهة المهمة".