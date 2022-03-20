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اتحاد كرة الطاولة العراقي يوقع مذكرة تفاهم مشترك مع نظيره الفلسطيني

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-20T11:58:13+0000
اتحاد كرة الطاولة العراقي يوقع مذكرة تفاهم مشترك مع نظيره الفلسطيني

شفق نيوز/ وقع الاتحاد العراقي المركزي لكرة الطاولة، يوم السبت، مذكرة تفاهم ثنائي مشترك مع نظيره الفلسطيني على هامش بطولة العراق الدولية باللعبة والتي تتواصل منافساتها بمدينة السليمانية في إقليم كوردستان.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الاتحاد العراقي هردة رؤوف وقع المذكرة مع نظيره الفلسطيني رضوان شريف، وتضمنت المذكرة تبادل الخبرات الفنية والادارية وإقامة الدورات التدريبية والتحكيمية.

وأشار إلى أنها تضمنت أيضا إجراء المعسكرات التدريبية المشتركة واللقاءات الثنائية التجريبية بين منتخبات البلدين بكرة الطاولة ولجميع الفئات السنيّة.

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