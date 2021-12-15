اتحاد كرة السلة يوضح سبب تأجيل لقاء زاخو والشرطة

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الاربعاء، تأجيل مباراة نادييّ زاخو والشرطة ضمن منافسات الدوري الممتاز المقرر اقامتها يوم غد الخميس في محافظة دهوك، الى إشعار آخر.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز، ان تأجيل مباراة زاخو والشرطة ليس له علاقه نهائياً بما اشيع في مواقع التواصل الاجتماعي بأن سببه أحداث الشغب في مباراة فريقيّ الشرطة واربيل ضمن منافسات بطولة كأس العراق لكرة القدم.

واشار الى ان "جمهور كرة السلة يختلف عن جمهور كرة القدم، كما اننا اجرينا مباراة لكرة السلة بين زاخو ودجلة الجامعة قبل ايام".

وبين ان "سبب تأجيل مباراة نادي زاخو والشرطة ضمن الدوري السلوي الممتاز، هو لحضور رئيس الجنة الاولمبية الايرانية تلبية لدعوة من اللجنة الاولمبية العراقية لمشاهدة مباراة كرة سلة واحتفالية على قاعة الشعب".

وتابع العميدي "بناء على ذلك تم تقديم موعد مباراة نادي دجلة الجامعة مع نادي الشرطة لتكون في يوم 20 من الشهر الجاري بدلا من موعدها السابق، لكن نادي الشرطة اعترض على قرب مواعيد المباريات مع بعضها البعض فطلب تأجيل مباراته مع نادي زاخو".

وختم بالقول ان الشرطة سيواجه نادي دجلة الجامعة في العشرين من الشهر الجاري وسيكون هناك نقل تلفزيوني للمباراة وحضور جماهير غفيرة من الفريقين، ثم سيلاقي نادي زاخو على قاعة نادي زاخو في موعد سيتم تحديده لاحقاً من قبل الاتحاد.