اتحاد كرة السلة يدعو لاعبين للانضمام رسمياً للمنتخب العراقي

شفق نيوز/ دعا الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم السبت، اللاعبين الذين تمت دعوتهم للانضمام إلى صفوف المنتخب العراقي، إلى جلب جواز السفر والمستمسكات الرسمية لتسميتهم رسمياً ضمن قائمة المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مدرب المنتخب العراقي لكرة السلة محمد النجار، أعلن عن قائمته النهائية لتمثيل المنتخب، والتي ضمت اللاعبين ايهاب حسن، وعلي مؤيد، وكرار جاسم، وخالد كريم، وفريد رعد، وعبد الله مجيد، من نادي النفط.

واللاعبون محمد صلاح، وحسان علي، وعلي عبد الله، من نادي الشرطة، وديار احمد، وجاسم محمد، وعباس حكمت، من نادي نفط البصرة، ونورس ضرار، وسجاد حسين، من نادي دجلة الجامعة.

وتضمنت القائمة أيضاً حيدر جمعة، وعباس هادي، وذو الفقار فاضل، من نادي الحشد الشعبي، ومراد علي من نادي زاخو، وحسين زهير من نادي الحلة، وأحمد ثائر، وعلي عباس، من نادي الكهرباء، ومحمد امين عبد الخالق، وخالد حسن، من نادي غاز الشمال، واللاعب العراقي ديماريو مايفيلد من نادي ليغا ناسيونال الايطالي.

يذكر ان الكادر التدريبي والطبي للمنتخب العراقي لكرة السلة، يتألف من محمد النجار مدرباً، وعقيل نجم مساعد مدرب، ونجم عبد الله إدارياً، وغالب الموسوي طبيب معالج.